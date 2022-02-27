崇越材料、工程需求旺 今年營收年增1成續創高

隨著市場對半導體依賴加深，各家晶圓廠皆積極啟動擴產，帶動半導體材料、環保工程需求強勁，崇越 (5434-TW) 看好，今年在兩大事業同步成長下，營收將再挑戰新高，法人估，崇越今年營收年增達 1 成以上，估達 460 億元。

崇越主要代理日本材料龍頭信越產品線，包括矽晶圓、光阻液、晶圓傳送盒 (FOUP) 等，隨著信越近期因應成本上揚，接連調漲產品售價，崇越營收規模也顯著擴大，1 月營收就創下單月新高，達 44.38 億元，年增 40.95%。

矽晶圓方面，由於晶圓代工產業全面啟動擴廠，上游矽晶圓因過去幾年未見大規模擴產，客戶需求遠大於現有產能，各家矽晶圓業者除既定長約外，只要客戶追加訂單、價格也跟著上漲，漲幅至少 1 成起跳。

光阻液因與先進製程良率息息相關，隨著客戶持續往 5 奈米、3 奈米推進，新世代的光阻液由於成分不同，價格也跟著調整，帶動崇越產品組合不斷優化、銷售單價跟著提升。

另外，信越也自今年 1 月起，再度針對晶圓傳送盒 (FOUP) 調漲 20%，成為繼去年 7 月後，連續兩年調漲，崇越也配合原廠供應商策略，把價格反映給客戶，在各類材料成長帶動下，全年材料業績可望再創新高。

環保工程方面，崇越今年隨著疫情趨緩，看好將補上去年進度、重返成長軌道，加上今年首度接獲晶圓代工客戶的新加坡廠訂單，也將挹注今年營收，看好環保工程將是今年成長最強勁的產品，業績貢獻估達 60 億元，年增逾 4 成。