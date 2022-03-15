權值雙雄遭空襲、5檔千金股跌停 台股重挫336點收16926點

俄烏停火談判暫停、中國疫情多點爆發，在國際多重利空干擾下，台股電子族群今 (15) 日殺聲隆隆，台積電、聯發科等電子權值股遭到空襲，5 檔千金股遭打入跌停，僅金融股及零星傳產股相對抗跌，加權指數終場重挫 336.98 點或 1.95%，收在 16926.06 點，失守 5 日線，成交值 3705.76 億元。

櫃買指數終場下跌 3.17%，收在 203.18 點，成交值 586.75 億元。上市櫃總成交值放大至 4292.51 億元。

台積電近來成為外資提款機，今天再度遭到拋售，終場下跌 2.45%，收在全場最低 558 元，市值下滑至 14.47 兆元；聯發科同步重摔逾 4%，驚險守住 900 元關卡，收 904 元，市值滑落至 1.44 兆元；聯電、國巨、瑞昱、日月光投控等電子權值股也成為殺盤標的。

美國即將升息，金融股相對有撐，國票金領漲逾半根停板，開發金漲 1.4%，台新金、合庫金等都在盤上表現，國泰金、玉山金尾盤也翻紅。鋼鐵族群不敵大盤賣壓，多檔陸續翻黑，中鋼小跌作收，而燁輝、志聯、新鋼、聚亨等跌勢都相當重。

航運股方面，貨櫃航商陽明去年海賺近 5 個股本，擬配息 20 元，結束 10 年股利荒，高殖利率一度吸引資金進駐，但尾盤翻黑跌近 2% 作收，長榮、萬海重挫 3-5%；散裝族群賣壓也偏重，包括裕民、慧洋 - KY、四維航、新興等，股價大跌 4-6%；航空雙雄漲勢收斂，均以小跌作收。

中國本土疫情拉警報，衝擊在對岸營運比重高的 IC 設計相關 KY 股，股王矽力 - KY(6415-TW) 連吞兩根跌停，摜破 3000 元大關，收 2770 元，創 10 個月新低；AES-KY、世芯 - KY、譜瑞 - KY 、力旺也難逃殺機，均摜壓至跌停價位，其中，世芯收 972 元，摔出千金俱樂部，台股僅剩下八千金。