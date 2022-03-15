〈焦點股〉深圳封城衝擊蘋果供應鏈 鴻海面臨百元關卡保衛戰

中國疫情升溫，深圳、東莞等一線城市宣布封城，多家電子大廠配合停工，儘管業者均強調對業務無重大影響，但市場仍憂心，物流、人員移動受阻，恐影響蘋果產品出貨，蘋概股今 (15) 日賣壓沉重，包括欣興 (3037-TW)、臻鼎 - KY (4958-TW)、GIS-KY(6456-TW)、美律 (2439-TW) 等，iPhone 代工廠鴻海 (2317-TW) 也跌逾 1%，面臨百元關卡保衛戰。

中國本土疫情多點爆發，累計確診逾 1 萬例，蔓延全國 27 個省區市，台商匯集重鎮深圳、東莞宣布封城一周，受牽連台企眾多，包括蘋果供應鏈、自行車、被動元件、電源供應器、PCB 等產業，雖然業者強調停工一周影響不大，但後續衝擊仍待觀察。

鴻海今天股價跌逾 1%，最低來到 101 元，跌破 5 日線，力守百元關卡；欣興一度重挫逾 5%，下探 213.5 元，其他 PCB 蘋果供應鏈如精成科、旭軟、尖點也下挫 2-4%，連接器廠良維、正崴、連展投控及 GIS、鉅祥、美律等均湧現賣壓。

鴻海旗下包含富泰華工業 (深圳)、深圳市裕展精密科技等多家位於深圳龍華、觀瀾的子公司昨天均公告，配合當地官方防疫工作，昨日起暫停營運。鴻海強調，已運用其它備援廠區進行必要生產調配，以降低對公司營運影響，依照目前狀況判斷，對公司財務業務暫無重大影響。

深圳、東莞封城一周，被動元件國巨澄清，廠房位於塘廈地區，目前生產線維持正常營運，未受封城影響，不過，午盤仍跌逾 3%，華新科則跌近 2%；至於自行車產業，美利達、巨大分別跌逾 3%、1%，鏈條製造商桂盟同步下挫近 2%。