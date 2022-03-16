〈台股盤前〉美股止穩多方緊張情緒緩和 重新挑戰5日線反壓

台股昨日開低走低，終場重挫 336.98 點或 1.95%，收在 16926.06 點，所幸並未破前低，外資仍是最大賣壓來源，隨著油價回落、美股反彈，法人認為，今日大盤將再次挑戰站穩萬七，就看能否一舉收復 5 日線位置。

外資昨日在集中市場再次大賣台股 538.31 億元，賣超金額創台股史上單日第六大，並呈現連 3 賣，自營商轉為賣超 66.91 億元，不過，投信持續買超 16.65 億元，呈連 30 買，改寫史上最長連續買超天數記錄；三大法人合計賣超 588.57 億元。

隨著近月倫敦布蘭特原油回跌至 100 美元以下，美股四大指數強彈，道瓊指數上漲 599.1 點或 1.82%，收 33,544.34 點；那斯達克指數上漲 367.4 點或 2.92%，收 12,948.62 點；標普 500 指數上漲 89.34 點或 2.14%，收 4,262.45 點；費城半導體指數上漲 132.74 點或 4.36%，收 3,180.24 點。

烏克蘭和俄羅斯持續第 4 輪談判中，朝全面停火進行協商，烏克蘭總統辦公室顧問透露，談判過程艱難，存在根本性的矛盾，但肯定有妥協空間。

美國聯準會預計於台灣時間 17 日凌晨 2 時公布利率決策，一般預期，聯準會將在睽違 3 年多來首次升息 1 碼。

三星在近日的年度報告中透露，今年起將擴大成熟製程晶圓代工產能，業界解讀，可能瓜分聯電、世界先進等主攻成熟製程的台廠訂單，不過，三星並未揭露投資金額、新產能規畫等訊息。

中國各地陸續封城，摩根士丹利指出，由於有庫存緩衝加上生產彈性，短期對電子供應鏈廠商沒有立即的衝擊。

長榮董事會決議將辦理史上首度現金減資，減資幅度 60%，每股將退還股東現金 6 元，加上擬配發每股現金股利 18 元，合計將配發 24 元，貨櫃三雄今日走勢受到投資人關注。

華航公布全年稅後純益達 93.8 億元，創 2011 年來新高，年增幅高達 6599.93%，每股純益 (EPS)1.67 元，其中，華航第四季大賺 78.25 億元，EPS 1.39 元，改寫單季獲利新高紀錄。

法人指出，俄烏戰情持續變化，須關注和談進度，而美國聯準會本周的會後聲明則牽動市場敏感神經，隨著國內上市櫃公司年報揭曉告一段落，接下來將逐漸公布 3 月營收和季報，建議投資人可藉此參考各項數字，低接具業績展望的公司。