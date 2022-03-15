港股連日暴跌 市場究竟在擔心什麽？

港股恆生科技指數周二（15 日）早盤又重摔 7%，恆生指數 19,000 點關口失守，港股連日暴跌，專家認為，近來港股被內外利空夾擊，包括中概股下市風險、香港與大陸疫情惡化，以及俄烏戰爭引發通膨風險。

恆生科技指數周二早盤大跌 7%，恆生指數重挫 3.07%，跌破 19,000 點關卡，阿里巴巴 (09988-HK) 、騰訊控股 (00700-HK) 股價的跌幅都超過 8%，美團 (03690-HK) 、快手 (01024-HK) 的股價也驟跌逾 7%。

恆生科技指數周一收盤暴跌 11.03%，寫下史上最大跌幅，恆生指數重挫 4.97%，20,000 點大關失守，為 2016 年以來僅見。

美股中概股周一也一瀉千里，仍未出現止跌跡象，拼多多 (PDD-US) 股價暴跌 20%，阿里巴巴、京東、蔚來 (09866-HK) 、理想 (LI-US) 的跌幅都超過 10%。

近期在美上市中概股與港股科技族群均出現賣壓。目前在美上市的大型中概科技股大體上都已在港股二次上市，促使港股和中概股之間的連動增強。

日前美國證管會（SEC）公布「預定摘牌名單」，引發港股賣壓出籠，投資人擔憂中概股可能被迫下市，進而衝擊港股。

創金合信基金經理助理鄭劍表示，「中概股幾乎所有權重股都是美國、港股兩地上市的，因此在美國投資者賣出中概股 ADR 份額導致股價下跌時，兩地上市的港股份額也被拖累下跌，且兩地上市的股票香港份額的跌幅，大於只在香港掛牌的權重股。」

恆生科技指數本身就是一個波動極大的指數，因為權重股數目較少，且 86% 權重集中在前 15 個左右的標的。因此，幾家公司的股價波動很容易就引起指數震盪。

不僅科技族群，近來港股一直處於「內外夾擊」的狀態。景順長城基金公司說，香港每日新增確診病例仍偏高，加上中國疫情多地散發，也導致投資人更加擔憂疫情。與此同時，在俄烏衝突下，全球通膨預期再度升高，風險資產也因此承壓。

景順長城認為，短期來看，港股在塵埃落定前，可能仍處於震蕩盤整格局；中長期來看，目前港股的估值水準已處於較低位置，隨著未來「穩增長」政策逐漸發力、中國經濟穩定回升、海外和 A 股市場逐漸消化不確定性，港股有望逐漸回神。