〈俄烏衝突〉德國擬購買F-35匿蹤戰機 將用於共有核武

德國國防部長蘭布雷特 (Christine Lambrecht) 周一 (14 日) 宣布，將採購 35 架美國洛克希德馬丁公司 (LMT-US) 的 F-35 匿蹤戰機，用以汰換老舊的龍捲風戰機 (Tornado)。另外在與美國之間的共有核武合作框架當中，F-35 也將擔起運載核子彈頭的重任。

受俄羅斯侵略烏克蘭影響，德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 在上個月宣布，國防費用在整體 GDP 的占比將大幅上調至 2% 以上，2022 年的預算當中有 1000 億歐元 (新台幣 3.14 兆元) 將投入國防經費。預料戰機採購就是該方針的一環。

蘭布雷特在一份聲明中表示，在詳細檢討所有選項之後，決定開始採購 F-35 來取代龍捲風戰機。

為防範衝突發生，美國有部分核子彈頭存放在德國境內，而德國戰機當中目前只有龍捲風戰機可以裝載這些核子彈頭。該型戰機自 1980 年代開始配置，將於 2025 年到 2030 年期間階段性退役。

另外有一份送交國會議員的機密文件顯示，德國除了採購 F-35 之外，也打算採購 15 架配備有電子戰設備的歐洲戰機 (Eurofighter)，該款戰機是由空中巴士公司 (Airbus) 生產。

而德國前國防部長克朗普凱倫鮑爾 (Annegret Kramp-Karrenbauer)，則是較贊成以波音 (BA-US) 的 F-18 戰機取代龍捲風戰機。