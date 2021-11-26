政院通過2373億元國防軍購預算 全訊營運添動能

政院為提升我國防衛作戰能力，昨 (25) 日通過海空戰力提升計畫採購特別預算案，共計編列約 2373 億元預算，鎖定反艦、防空、反制等三大項目，提升國防自主能力，市場看好，砷化鎵整合元件廠全訊 (5222-TW) 近年深耕國防領域應用，可望取得更多訂單。

全訊主攻國防應用商機，是國內中科院主要協力廠商，協助研發設計、製造防禦型國防產品，目前全訊國防營收占比就高達 8 成以上。

展望本季，全訊看好，年底為傳統國防產品出貨、營收認列旺季，看好營運將攀上全年高峰，明年也可望在二廠完工、產能開出下，營收規模進一步放大，加上國防預算通過後，可望爭取更多防禦型產品訂單，目前在手訂單達逾 24 億元。

全訊除掌握國內國防應用商機外，海外布局也報捷，陸續切入以色列、英國、法國、印尼等國防市場，預期明年海外營收貢獻也可望在標案訂單數增加下，保持成長。

因應近期中國擴大軍事活動，政院為確保國家安全，在今年 9 月 16 日提出海空戰力提升計畫採購特別條例，並編列 2373 億元，將採購各式精準飛彈、量產海軍高效能艦艇等，強化國防安全，其中，反艦相關預算達逾 1519 億元，防空、反制預算則各達 435 億元、414 億元。