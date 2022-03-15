美股重點新聞摘要2022年03月15日

今日操盤前瞻

美國 2 月 PPI

OPEC 原油市場報告

歐盟祭俄第四輪制裁達共識 禁止俄國鋼鐵出口至歐盟

歐盟輪值主席國法國週一 (14 日) 於推特宣布，在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟成員國已針對俄羅斯的第四輪制裁措施達成共識。閱讀全文...

優先打通膨！貨幣市場押注 Fed 升息循環的終點更高

一項重要的貨幣市場指標目前的定價顯示，美國在這波升息周期的利率高峰將高於原先預期，顯示交易員認為聯準會 (Fed) 更重視打擊通膨甚過經濟成長風險。閱讀全文...

俄烏、通膨震盪局勢下 波克夏股價首度觸及 50 萬美元

在俄烏戰爭和通膨高漲的震盪局勢下，股神巴菲特 (Warren Buffett) 執掌的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 股價周一 (14 日) 首度觸及每股 50 萬美元。閱讀全文...

SEC 祭摘牌措施 中概股投資、上市前景惡化

美國證券交易委員會（SEC）日前對中概股開出第一槍，將要求不符合審計的中概股下市，此舉推動多數基金經理人出售持有的中國公司 ADR。閱讀全文...

華爾街日報：騰訊控股觸反洗錢規定 將遭中國央行巨額罰款

《華爾街日報》周一 (14 日) 引述知情人士的話報導，騰訊控股 (TCEHY-US) 因其微信支付行動網路違反了中國央行的一些規定，可能面臨至少數億元人民幣的罰款。閱讀全文...