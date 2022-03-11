〈航運指數〉SCFI連8跌 歐洲線運價跌至8個月來新低

上海航交所今 (11) 日公布最新 SCFI 綜合指數，呈現連 8 跌來到 4625.06 點，較上周續跌 121.92 點，創去年 12 月以來低點，三大長程航線運價全面下跌，其中，美西線小跌 5 美元至 8105 美元，美東線跌 44 美元至 10634 美元，為去年 12 月中旬以來低點，而歐洲線不僅連 7 跌至 7019 美元，更來到去年 7 月中旬以來新低價。

不過，貨攬業者指出，2 月全球主要航線綜合準班率指數僅 27.85%，雖較上月略上揚，但仍是相當低，尤其美西塞港問題最為嚴重，隨著下個月美西碼頭工會將開始談判，不排除 6 月底前可能罷工，預料塞港問題上半年前都不會緩解

美西線本周運價再度轉跌，每 FEU(標準 40 呎櫃) 來到 8105 美元，微跌 5 美元，顯示塞港和艙位供不應求的態勢，使運價處在高檔震盪，美東線則是連 4 跌，每 FEU 運價續跌 44 美元至 10634 美元，創 2 個半月來低點。

而歐洲線每 TEU 運價 (標準 20 呎櫃) 來到 7019 美元，較上周續跌 368 美元，跌幅達 5%，已是連 7 跌。

台驊 (2636-TW) 董事長顏益財日前表態，去年貨櫃海運是乘風破浪一帆風順，今年也將是萬里晴空順風順水，預料塞港狀況逐漸緩解的時間點，最快會落在第四季，今年整體運價處高檔整理應無虞。