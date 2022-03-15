〈俄烏衝突〉美中高層羅馬會談 白宮對中俄結盟表達擔憂

白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 周一 (14 日) 與中共中央外事委員會辦公室主任楊潔篪在羅馬舉行會談，就美中關係面臨的一系列挑戰進行討論，白宮表達對中國政府與俄羅斯結盟的擔憂，強調保持開放溝通的重要性。

會談前夕，外媒引述美國官員說法報導，俄羅斯已向中國請求提供軍事援助，以支持對烏克蘭的入侵行動，並警告歐洲與亞洲盟國，有跡象顯示中國可能願意向俄羅斯提供援助，上述報導隨後遭到中國與俄羅斯否認。

根據白宮於會後發布的簡短聲明，蘇利文就美中關係提出一系列問題，並針對俄烏戰爭進行實質討論，強調美中開放溝通管道的重要性。

一位高級政府官員以「激烈」(intense) 來描述這場長達七小時的談判，透露蘇利文直接談到對中俄結盟的擔憂與潛在後果，他向楊潔篪表示，美國擔心北京政府幫助俄羅斯削弱全球制裁的影響。

另一位美國官員在會談前指出，蘇利文計劃向中國發出警告，繼續支持俄羅斯可能使其面臨遭全球孤立的下場，但未提供更多細節。

最近幾周以來，美國在內各國官員不斷向中國傳達支持俄羅斯的後果為何，除了在貿易流動、新興技術發展等方面的影響，中國還將面臨二級制裁風險。

美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price) 周一於另一場記者會提到，正密切關注中國在內等國家在經濟、金融等方面，向俄羅斯提供什麼程度的支持，幫助俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 入侵烏克蘭。

普萊斯說：「我們在私下和公開場合都跟北京政府說得很清楚，任何支持俄羅斯的行動都將面臨後果。」

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 上周嚴厲警告，違反美國對俄出口管制的中國企業，將無法取得產品生產所需的美國設備和軟體。