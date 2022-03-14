陽明去年大賺近5個股本 擬配息20元、殖利率15%

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (14) 日公布去年財報，全年稅後純益 1652.69 億元，年增幅高達 1279.88%，每股純益 48.73 元，一年來狂賺近 5 個股本，董事會也通過，擬配發現金股利 20 元，以今日收盤價 132.5 元計算，現金殖利率達 15%。

陽明第四季合併營收 1026.81 億元，年增 123%，營業毛利 725.48 億元，年增 335.44%，毛利率 70.65%，年增 34.45 個百分點，營業利益 694.26 億元，年增 380.15%，營益率 67.61%，年增 36.2 個百分點，稅後純益 553.91 億元，年增 447%，每股純益 16 元，再次改寫單季獲利新高紀錄。

陽明去年合併營收 3336.87 億元，年增 120.58%，營業毛利 2131.31 億元，年增 717.09%，毛利率 63.87%，年增 46.63 個百分點，營業利益 2033.85 億元，年增 945.13%，營益率 60.95%，年增 48.09 個百分點，稅後純益 1652.69 億元，年增 1279.88%，每股純益 48.73 元，一年賺近 5 個股本。

陽明董事會同步通過，擬配發每股現金股利共 20 元，創史上新高，配息率 41%，現金殖利率 15%。

展望今年，陽明認為，俄烏戰爭爆發後，歐盟對俄羅斯發動制裁，北歐港口對俄羅斯進出口貨載實施轉運管制，停收範圍也擴大到經北歐港口轉運的俄羅斯貨物，恐使海運艙位供給更吃緊、港口壅塞的問題更嚴重，進而維持運價。