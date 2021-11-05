嘉威生活前三季 EPS 5.71元 下半年每股擬配3元現金股息

嘉威生活 (3557-TW) 今 (5) 日公布財報，前三季稅後純益 4.2 億元，年減 17.06%，每股純益 5.71 元，董事會並決議，下半年每股擬配發 3 元現金股息，今年兩次配息分別為 3.65 元及 3 元，合計配發每股現金股利 6.65 元。

嘉威生活第三季營收 11.36 億元，毛利率為 31.78%，季減 8.98 個百分點，年減 9.56 個百分點，稅後純益 4049 萬元，季減 72.27%，年減 69.31%，單季每股純益為 0.53 元。

嘉威生活前三季營收 36.27 億元，毛利率 37.04%，年減 4.2 個百分點，稅後純益 4.2 億元，年減 17.06%，每股純益 5.71 元。

嘉威生活第三季營收創同期新高，但是獲利衰退，主因第三季原料價格上揚、缺櫃，壓抑當季獲利，第四季進入旺季後，加上逐步反映原物料價格到終端客戶，獲利有望繳出優於第三季表現。

嘉威生活維持半年一次配息政策，董事會通過發放現金股利 3 元，今年兩次配息分別為 3.65 元及 3 元，合計配發每股現金股利 6.65 元。

面臨原物料價格居高不下，嘉威也配合新產品上市進度，第四季起逐步調整產品售價，反映原物料成本，並將報價給客戶端的效期縮短，保持彈性因應的空間。

嘉威生活第 4 季到明年第 1 季都是傳統旺季，根據全美零售協會 (NRF) 預測，今年美國年終假期購物季的零售銷售額仍可望成長 10.5％，加上目前歐美庫存仍處於低水位，美國零售通路對庫存補貨需求殷切，嘉威與客戶積極協調安排船班，趕上這波銷售熱潮。

至於中國大陸採取能耗雙控，嘉威認為，生產基地位於中國廣東省河源市，是使用水力發電的綠能工廠，雖實施錯峰管制，但因應當地限電的日程通知，目前機動調整機台開機數與人工工時以為應變，能因應客戶訂單的交期安排。另一方面，能耗雙控也讓貨櫃緊張的狀況得以緩解，有利旺季出貨更順暢。