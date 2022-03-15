〈能源盤後〉美擬放寬委內瑞拉制裁 允許以油換債 中國堅持清零 多地封城 原油跌逾5%

原油期貨價格周一 (14 日) 收低，係因新聞報導稱美國尋求委內瑞拉協助增加原油供應量，以填補俄烏戰爭帶來的空缺，以及中國因應新冠病例激增而採取封鎖措施，恐挫傷能源需求。

能源商品價格

WTI 原油期貨價格上周一度站上每桶 130 美元水準上方，而 Brent 原油同時交易接近 140 美元，但隨後在波動交易環境下持續回落。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.4%，收每百萬 Btu 4.658 美元。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 4.3%，收近每加侖 3.169 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 4.1%，收每加侖 3.276 美元。

市場推動力

新聞報導指出，美國有意解除對委內瑞拉石油的制裁，應有助於緩解俄國因入侵烏克蘭而遭制裁帶來的供應損失，令周一石油價格承壓。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，油價稍早因俄烏之間的和平談判而遭拋售，接著因談判似乎未果而小有反彈。

周一俄烏官員舉行第四次會談，引發投資者樂觀情緒，提振了歐洲股市，但因談判沒有明顯進展而令美股走低。目前預期周二重啟談判。

Flynn 表示，周一報導稱，美國將允許委內瑞拉進行一些油債互換，以期增加市場上的石油供應量。他認為，美政府迫切希望與委內瑞拉達成協議，因為柴油供應量正處於歷史低位。

路透社周一援引知情人士的話報導稱，倘若華府放鬆對委內瑞拉的制裁，雪佛龍 (CVX-US) 正準備接管其在委內瑞拉的合資企業的營運。

在此之前，俄烏戰爭激化，上周末俄軍加強襲擊烏克蘭城市，在俄國警告將把武器運輸視為合法攻擊目標後，位於波蘭邊境的烏克蘭軍事訓練設施遭到空襲，一日內造成 35 人死亡。

Swissquote. 資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，「烏克蘭緊張局勢升級以及油價的負面壓力正在發揮作用，因為自從上周美國和英國宣布禁止進口俄羅斯石油後，油價未能突破 130 美元大關。」

「這種價格走勢表明，上周高點是在壞消息被公布前就大部分考量進去的結果。」他補充，油價可能會進一步下跌，應密切關注 95 美元至 100 美元水準。

與此同時，中國新冠疫情趨於嚴重，多地採取封城措施，東南部製造業重鎮、擁有 1700 萬人口的深圳周日宣布封城。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson：「這將引發需求恐受創的擔憂，但也很重要的是，這表明中國還沒準備好放棄清零政策。」

與此同時，俄羅斯上周要求美國保證俄、伊貿易獲豁免於近期對俄制裁措施。《華爾街日報》周日報導，美國不會為了核協議而放寬對俄制裁，並計劃另立新協議，把俄羅斯排除在外。

