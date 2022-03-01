IIF：若俄烏緊張情勢惡化 俄羅斯極有可能出現外債違約

據報導，國際金融協會 (IIF) 在週一 (1 日) 表示，在西方發起前所未有的制裁後，俄羅斯很有可能出現外債違約，該國今年經濟恐怕將出現兩位數的萎縮。

IIF 估計，俄羅斯央行的外匯儲備中，有一半持有的是被實行凍結的國家資產，將削弱俄羅斯央行的決策力。俄羅斯央行上調了基準利率，並實行了資本管制措施，將優先保護國內儲戶，外國投資者則是排在最後。

IIF 副首席經濟學家 Elina Ribakova 表示，如果情況持續，並且危機升級，那麼就可能出現違約和重組。她認為違約「極有可能」發生，不過外國持有的俄羅斯債規模相對較小，約為 600 億美元，影響力可能有所限制。

俄羅斯上週入侵烏克蘭，導致西方實行了一系列的制裁，其中包括凍結俄國央行的資產、將俄羅斯銀行踢出 SWIFT 以及將多名個人和企業列入黑名單中。

Ribakova 表示，這些措施可能會進一步擴大，對國家實施的嚴厲經濟制裁將使俄羅斯經濟陷入混亂，今年可能出現兩位數的衰退，通膨也可能飆升兩位數。

俄國央行周一把重要借貸利率從 9.5% 提高逾一倍至 20%，希望讓重貶的盧布穩定下來，並宣布資本管制措施，避免資金外流。

美國外交政策研究所 (FPRI) 專研俄國經濟的專家 Maximilian Hess 說，「全面的銀行擠兌正在上演」，雖然俄羅斯央行會慢慢找到因應的方法，「但只是暫時延緩痛苦到來」。他預言：「俄國可能爆發選擇性違約。全面擠兌已經爆發，很多事情會受到影響。」