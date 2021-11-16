〈元山法說〉訂單能見度直達2023年 估明年營收年增2成

散熱風扇廠元山 (6275-TW) 今 (16) 日舉行法說，展望明年，總經理劉賢文表示，由於汽車電子訂單多為客製化品項，客戶以長單居多，訂單能見度直達 2023 年第一季，預期明年營收年增上看 20%，不過原物料價格維持高檔，估毛利率與今年相當，約 18%。

元山汽車電子營收比重約 42%，產品包括中控、汽車座椅通風、電源管理、電池散熱與光達等智慧型控制風扇，並出貨給歐洲、美國及中國等一線車廠。

劉賢文指出，汽車電子訂單能見度到 2023 年第一季，預期 2024 年以前出貨量都可望成長，預期 11、12 月營收將與 10 月相當，明年維持雙位數。

其他產品線方面，劉賢文提到，高階網通 IT 過去兩年受惠疫情業績大增，不過明年營運將放緩、營收比重也會略降；家電產品則向客戶反應原物料成本，毛利也將有所改善。

談到供應鏈供需，劉賢文預期，明年下半年將逐步舒緩，與上游議價空間加大，此外，車用供應鏈晶片緊缺現象僅歐洲市場較嚴重，原因在於歐洲車廠將晶片配置在高階車款，中國車廠則沒有晶片短缺現象，反而向供應商拉貨力道更強勁，因此訂單未縮減。

元山第三季稅後純益 4959 萬元，季減 0.62%、年增 7.54%，每股純益 0.72 元；前三季稅後純益 1.5 億元，年增 61%，每股純益 2.18 元，超越去年全年並創新高。