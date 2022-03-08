〈俄烏衝突〉安永、德勤跟進 四大會計師事務所將撤出俄國

俄烏戰火持續延燒，大型會計師事務所 安永 (EY) 和 德勤 (Deloitte)，周一 (7 日) 宣布撤出俄羅斯市場，跟進兩家大型會計師事務所資誠(PwC) 和 安侯建業(KPMG)，代表人稱「Big 4」的四大會計師事務所都將撤出俄國。

據《日本經濟新聞》周二 (8 日) 報導，EY 和 Deloitte 表示，由於俄羅斯侵略烏克蘭，使得當地業務無法繼續。

EY 在一份聲明中指出，該公司不再為任何俄羅斯的政府機關、國有企業、制裁對象的組織及個人等，在全球提供服務。

Deloitte 方面則表示，由於白俄羅斯也向俄羅斯提供支援，因此該公司也將結束白俄羅斯的當地業務。

據傳，EY 在俄羅斯有超過 4700 名員工，而 Deloitte 在俄羅斯和白俄羅斯的員工人數合計約 3000 人。兩家公司表示，他們打算讓當地子公司脫離全球服務網，對於受影響的員工們，公司將努力提供支援。

目前除了大型會計師事務所之外，其他不少大型顧問公司也都選擇撤出或停止俄羅斯業務。像是美國埃森哲 (Accenture)(ACN-US) 已於 3 月 3 日宣布結束俄羅斯業務；另外麥肯錫 (McKinsey) 則表示，該公司在俄羅斯不再接受全新客戶委託，向原有客戶提供的服務也將陸續結束。