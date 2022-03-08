〈陸港盤後〉俄烏戰爭引發通膨憂慮 A股三大指數跌至今年來最低

中國 A 股周二（8 日）續跌，三大指數跌至今年來最低點，滬指 3,300 點關卡失守，原因是俄烏戰爭引發通膨憂慮，使投資人避險意識升高。

滬指周二收盤大跌 2.35% 至 3,293.53 點，深成指重摔 2.62% 至 12,244.5 點，創業板指重挫 1.8% 至 2,582.99 點。

兩市成交額連續三個交易日破兆，合計人民幣 11,099 億元，北向資金淨賣出 86.99 億元。

醫藥、煤炭、航空、燃氣等類股大幅走低，電力、食品飲料、鋼鐵、地產、保險、券商、銀行等族群均下跌，鋰礦、輔助生殖、新冠藥、新冠檢測、嬰童概念等類股也湧現賣壓。

貴州茅台 (600519-CN) 股價逆勢走高，收盤勁揚逾 2% 至 1,753.20 元，原因是茅台周一首度發布月度經營數據，似乎意在展現護盤決心。

港股恆生指數收盤大跌 1.39%，恆生科技指數重挫 3.21%，改寫歷史新低。

知情人士透露，香港政府考慮大幅調整抗疫策略，先減少死亡、重症病例，而非全民普篩，以因應海嘯式爆發的第五波疫情。

俄烏戰爭持續，目前歐盟成員國對制裁俄羅斯石油的意見仍喬不攏，而俄國放話要切斷向歐洲輸送的天然氣。局勢變化引發大宗商品價格飆升，油價衝上 10 年高點，加劇全球通膨擔憂。

國泰君安表示，整體來看，投資人仍需謹慎，因為指數仍有下探風險，個股也有補跌風險，不可盲目貪圖便宜，「低點之下往往還有低點」。

愛建證券則說，預料短期內股市可能延續弱勢調整格局，以尋求市場支撐，投資人應密切關注創業板指動向，重個股輕指數，嚴格控倉精選個股操作。