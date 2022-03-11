李克強：財政困難 地方政府要當「鐵公雞」

中國國務院總理李克強周五（11 日）表示，目前地方財政收入比較困難，要求地方政府當「鐵公雞」，並說「穩就是進」，經濟規模擴張 5%，增量已相當於一個中等國家的水準。

李克強周五上午在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會，他說目前地方財政收入比較困難，中央對地方的轉移支付前所未有，他要求地方政府當「鐵公雞」，「不該花的錢不能花，（但）給企業的錢，該給的一定要給」。

中國政府將今年經濟成長設在 5.5% 左右，對此李克強表示，「高水平上的穩就是進」，5.5% 的增量已相當於一個中等國家的水準。他說，去年中國經濟規模達到人民幣 110 兆元，經濟繼續成長可說是在高基期上的成長。

李克強說：「這就好像登山。如果你要登 1,000 米的山，想爬 10%，那 100 米就可以；如果要登 3,000 米的山，想上 5%，那就是 150 米，而且條件也變了，氣壓低、氧氣少，看似放緩了，實際上分量更重。」

新冠肺炎疫情已爆發兩年，記者問及北京當局是否有開放國門的路線圖？李克強表示，政府已開通快捷通道和綠色通道，保障正常生產經營，且政府會不斷積累經驗，及時應對可能發生的變化，逐步使物流人流有序暢通。

中國國家衛健委周五發布的數據顯示，周四本土有症狀感染者新增 397 例，無癥狀感染者增加 703 例，合計 1,100 例，為兩年來首見，凸顯 omicron 變種病毒對中國政府「清零政策」的挑戰。

對於中美關係，李克強表示，中美兩國既然打開了大門，就不應該關上，更不能脫鉤。中美合作對兩國、對世界都有利。他希望雙方按照兩國元首在去年底視訊會議上達成的共識，相互尊重，和平共處，以理性和建設性的方式妥善管控分歧。