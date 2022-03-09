石油震撼 疫情反覆 高盛：中國今年GDP成長恐難達標

高盛表示，中國今年的經濟成長率可能會較目標少 1 個百分點，原因是國際油價上漲給這個世界第二大經濟體帶來壓力。野村也認為大陸經濟成長達標的難度很高。

中國國務院總理李克強上周末宣示，將加快財政支出，力拚今年經濟成長「5.5% 左右」。不過，高盛分析師對中國經濟成長的預測仍維持在 4.5% 水準，理由是大陸經濟面臨石油、房屋銷售下降、疫情反覆等多股逆風。

中國經濟成長未達陣的情況很罕見，自 2014 年以來，中國政府每年都說成長符合目標或超過低標。

閃輝等高盛分析師在報告中表示，大陸的官方目標「給我們的 4.5% 預測帶來一些上行風險，我們的大宗商品團隊也大幅上修油價預測，這不利於中國經濟成長。」

高盛估計，油價每桶上漲 20 美元會使中國經濟成長減少 0.3 個百分點，這意味國際油價走高可能會導致今年 GDP 成長掉 0.5 個百分點。高盛說，北京當局需要加速政策鬆綁，以避免成長率低於 4.5%。

野村中國首席經濟學家陸挺周二（8 日）則說：「實現 5.5% 左右的增長目標，難度非常高，需要政府進一步提出更有效的、各方面寬鬆和刺激的政策，才能達到。」

陸挺表示，中國經濟面臨的挑戰，主要體現在三個方面，一是房地產產業持續低迷，拖累地方財政；二是出口成長勢必大幅下降，代表去年經濟成長最重要的動力將快速消失；三是疫情帶來的經濟成本可能會逐步上升。

陸挺預料，今年財政政策將較為寬鬆。他認為，大陸要實現 5.5% 的成長目標，擴大財政支出規模、提高財政赤字、增加總需求是辦法之一。