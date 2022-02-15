保民生、減稅降費 成各地兩會熱詞

最近中國大陸地方「兩會」相繼閉幕，「保民生」、「減稅降費」、「靠前發力」等措詞成為各地兩會熱詞。各地政府聚焦積極財政政策，提出將從深挖增收潛力、提升政策效能等方面發力，以穩定經濟與社會局勢。

陸媒經濟日報報導，在各地政府工作報告中，減稅降費成為高頻詞。吉林省政府工作報告指出，直接面對市場主體需求，落實新的組合式減稅降費政策；陜西省政府工作報告提出，將以新的組合式減稅降費為市場主體減負紓困；河南省政府工作報告提出，提高研發費用加計扣除比率等政策。

多地減稅降費更加重視精準性和針對性。湖南省財政廳廳長石建輝表示，今年將強化對中小微企業、個體工商戶、製造業的支持，強化財源培育，嚴禁違規亂徵稅費，實現「放水養魚」、「水多魚多」良性循環。

減稅降費是助企紓困的關鍵舉措。面對嚴峻國內外環境，今年中央政府聚焦製造業和中小企業、個體工商戶，擴大實施減稅降費政策。

北京國家會計學院財稅政策與應用研究所所長李旭紅表示，近年來各地提出一系列減稅降費政策，減輕企業壓力，激發市場主體創新活力，支撐經濟社會發展大局。

受經濟下行壓力、疫情防控常態化等因素影響，今年地方財政「緊平衡」、「緊運行、特徵將更加明顯，更需各地提升政策效能，更加重視政策發力。

此前財政部已向各地提前下達今年年新增專項債務限額人民幣 1.46 兆元，以發揮地方債補短板、穩增長作用。

各地努力把工作往前趕。中央財政提前批下達四川省政府債券 1,050 億元，加上去年結轉的 43 億元，全省今年可以提前安排的政府債券共計 1,093 億元。四川省財政廳廳長何禮表示，預定 2 月全面發行債券，儘快把資金投下去。

何禮並指出，今年四川財政民生支出占一般公共預算支出比率超過 65%，新增財政預算資金中安排了 35 億元，重點支持民眾關切的事務，以因應義務教育教師安身計畫、退休職工、城鄉居民養老金等問題。

中共在中央經濟工作會議上強調，積極的財政政策要能提升效能，更加注重精準、可持續。因此，各地政府研判經濟形勢，合理安排預期收入、支出及債務規模，以改善支出結構，保障民生等重點支出。