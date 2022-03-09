多位委員表態 元宇宙成兩會熱詞

中國「兩會」如火如荼進行，多位委員表態支持「元宇宙」（metaverse），包括建議成立國家級元宇宙研發機構、提出元宇宙「頂層設計」方案，凸顯元宇宙成為兩會關鍵詞。

全國人大代表孔發龍建議成立國家級元宇宙研發機構，全國政協委員、佳都科技集團董事長劉偉建議提出元宇宙中國頂層設計方案。

全國政協委員梁偉則表示：「元宇宙作為移動網路的後續跨代產品，是全球搶占的數位產業前沿業態制高點。面向元宇宙，我們既要促進發展，加快布局，也要強化風險管控。」

兩會委員提出的政策建言顯示，加強監管與鼓勵創新並舉。一方面，委員強調頂層規劃，從政策面提出頂層規劃，從技術面成立國家級元宇宙研發機構，統籌布局元宇宙核心技術，以取得先發優勢；另一方面，委員重視彌補監管空缺，完善監管體系，限制炒作元宇宙房地產圈錢、元宇宙虛擬幣非法謀利、炒作 NFT 概念等行為。

大陸多地政府已密集釋出布局元宇宙的信號，並陸續提出元宇宙配套措施。例如，去年 12 月，上海市經信委印發「上海市電子信息產業發展『十四五』規劃」，宣布要加強元宇宙底層核心技術基礎能力的前瞻研發，這也是元宇宙首次被納入地方的「十四五」規劃。

KPMG 在本月 2 日發布的「初探元宇宙」報告顯示，儘管元宇宙技術仍處於早期階段，但若落實，將對眾多產業帶來深遠影響。元宇宙在娛樂、社交、零售、製造業、金融、醫療、遠程上班、教育培訓、研發、城市治理等方面的應用尤其值得期待。