一文掌握：中國兩會登場 需要關注什麼？

在房地產嚴重拖累中國經濟、疫情陰霾未散、俄烏開戰之際，中國一年一度的全國兩會周五（4 日）揭幕，而國務院總理李克強將在周六上午 9 時提出政府工作報告。

外界高度關注政府工作報告會將經濟發展各項目標定在何種水準，這很大程度決定宏觀政策調控的力道與方式，也是預判全年經濟形勢關鍵參考指標。

今年大陸經濟「穩」字當頭，穩中求進，政府的政策工具箱還有哪些工具？穩增長政策如何落實？財政貨幣政策如何協同發力？也是市場關注焦點。

GDP 成長目標

全年國內生產毛額（GDP）成長目標無疑是全國兩會最受關注的數據，彭博資訊報導，經濟學家普遍預估今年中國會將成長目標定在「5%-5.5% 之間」，為 1991 年來首度成長目標低於 6%，而國際貨幣基金（IMF）預測今年大陸經濟將擴張 4.8%。

中原銀行首席經濟學家王軍表示，政府要做好今年經濟工作，首先需要制定一個符合實際、能鼓舞信心的經濟成長目標，「如果這一預期目標是一個區間，那麽 5%~5.5% 是比較合意的，如果是某個點位，那麽 5.5% 左右比較理想」。

若政府把經濟成長目標定得太高，就須採取更積極的刺激措施，增加政府債務負擔，但政府若把目標定得太低，又可能不足以創造足夠就業機會。

麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊說：「5% 可能是底線」，儘管此目標很低，但中國仍「不易實現」。

財政政策

北京當局在去年底中央經濟工作會議上已對宏觀政策定調，要實施積極的財政政策，要「提升效能，更加注重精準、可持續」，而政府工作報告很可能會延續中央經濟工作會議的政策路徑。

業內人士和經濟學家預料，今年財政赤字率可能略有下降，但赤字規模可能與去年差不多。

中泰證券經濟學家陳興預測，今年財政赤字率目標將進一步降至 3%，更接近疫情前水準。而專項債規模可能大致和去年差不多。

即使中國不會大幅提高債務規模，今年財政政策仍有發力餘地，減稅降費將成為主要施力點。國務院已確定一系列減稅降費政策，例如延長製造業中小微企業緩稅政策，對餐飲、零售、旅遊、交通客運等產業增強稅收、社保費減免力道。

金融機構預計，今年減稅降費規模可能超過人民幣 1.5 兆元，且不排除財政部門進一步提高減稅降費規模，以因應國際形勢、疫情等變化。去年減稅降費的規模為 1.1 兆元。

貨幣政策

經濟學家預料，中國政府可能不會改變「穩健的貨幣政策要靈活適度」的表述，且中國人民銀行（大陸央行）可能會進一步運用降準降息等寬鬆手段刺激經濟成長。

高盛經濟學家魏琪和花旗經濟學家金曉雯都認為，政府工作報告可能仍會有「實現 M2 和社融增速與名義 GDP 增速基本匹配」的表述。

人行近日發布一篇題為「穩健的貨幣政策支持高質量發展」的文章，表示貨幣政策的下一個主要目標，「是穩定宏觀經濟大盤」，並穩定人民幣幣值、抑制通貨膨脹、化解房市風險。

就業

經濟學家預估，今年中國調查失業率的目標為 5.5%，與去年持平。

穩就業仍是北京當局的「底線」，無論經濟成長目標抑或宏觀政策選擇，政府最基本的目標都是確保一定水準的新增就業人數、控制失業率。各級政府也都在反覆重申大學畢業生、農民工等關鍵人群就業問題的緊迫性。

房地產

去年中國房市降溫，房地產企業陷入流動性危機，拖累經濟成長。從去年年底開始，大陸房市政策逐漸出現鬆動跡象，廣州、鄭州、上海等地的房貸首付比率、房貸利率下降。

經濟學家估計，房地產投資成長率每降 1 個百分點，GDP 成長就會掉 0.13 個百分點。在以穩成長為首要任務的 2022 年，中國政府可能會允許地方政府採取適度寬鬆政策，以防止房市硬著陸，並堅持「房住不炒」原則。