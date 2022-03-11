〈台股盤前〉俄烏談判未果 今難逃補跌壓力 挑戰守穩年線大關

儘管俄烏外交部長在週四會面，但雙方談判陷入僵局，也沒有達成停火共識，美國四大指數聞訊全面下跌，台指期也跟著重挫，晚間一度下挫超過 200 點，今 (11) 日在風險情緒升溫下，恐難逃補跌壓力，挑戰守穩年線大關。

俄烏兩國外交部長週四在土耳其就「俄國中止戰事、結束對烏克蘭的戰爭」進行談判，為兩國開戰以來首次高層級官員會面，不過，雙方未就停火達成共識，戰爭仍將持續。

市場消息方面，權值雙王台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯發科 (2454-TW)2 月營收均創下同期新高，其中，台積電 2 月達 1469 億元，月減 14.7%，年增 37.9%，從財測數字推算，台積電 3 月營收有機會改寫單月次高。

股王矽力 - KY(6415-TW) 周四公告，經董事會通過，擬修改公司章程變更公司普通股每股面額為新台幣 2.5 元，等同股票一拆四，每股金額也將降至目前的 25%，股王寶座也將換人做，總股數則增加至 3.7874 億股，可望增加股票流通性。

代工大廠和碩 (4938-TW) 召開法說，展望今年，總經理暨執行長廖賜政表示，至目前為止，營運受國際政治軍事變化有限，對三大產品線成長審慎樂觀，配合客戶需求、產能重分配，今年資本支出估將達 5 億美元，年增 29.87%。

法人認為，俄烏戰爭持續，影響能源等價格飆漲，進一步干擾全球經濟成長，為金融市場帶來不確定性，加上聯準會即將召開會議，預期市場仍持續波動。