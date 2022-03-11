權值雙雄壓盤 台股量縮跌168點收17264點 周跌471點

俄烏談判陷入僵局，加上美國 CPI 飆 40 年新高，使得美股全面下挫，台股今 (11) 日開低走低，台積電、聯發科等權值股賣壓沉重，金融股也無力撐盤，僅鋼鐵等零星傳產股獲買盤力挺，加權指數終場下跌 168.46 點或 0.97%，收 17264.74 點，成交值縮至 2627.69 億元。台股周線翻黑，累計本周下跌 471 點。

櫃買指數終場下跌 0.6%，收在 209.8 點，成交值 509.44 億元。上市櫃成交值合計僅 3137.13 億元。

美國晶片股周四遭拋售，費半指數重挫逾 2%，權王台積電 (2330-TW) 歷經昨天強彈激情後，今天股價再度走弱，終場跌逾 2%，收 575 元，市值下滑至 14.91 兆元；聯發科 (2454-TW) 挑戰重返千元失利，跌幅不斷擴大，終場跌逾 3%，收 963 元；股王矽力 - KY 大跌近半根停板，國巨、大立光及 ABF 載板三雄等電子股均湧現賣壓。

鋼鐵人表現剽悍，扮演撐盤要角，東和鋼鐵 (2006-TW) 去年每股純益 5.95 元，擬配息 6.4 元，超額配發吸引股民青睞，股價強漲 8%，一度衝上 78.1 元，創逾 30 年新高，終場收 77.3 元，其他包括燁輝、春雨、中鴻、豐興、威致、志聯等鋼鐵股也都表現強勢，而中鋼 (2002-TW) 則拉回平盤附近整理。

航運股方面，貨櫃航商長榮股價勁揚逾 2%，陽明漲逾 1% 作收，萬海則翻黑跌近 1%，航空雙雄也在盤上表現，散裝股新興、中航及榮運、中櫃等賣壓偏重，四維航逆勢收漲 2%。台塑四寶方面，台塑每股擬配發 8.2 元現金股利，創新高，吸引買盤搶進，今天股價上漲逾 1%，但台塑化、台化賣壓偏重，終場下挫 1-2%。