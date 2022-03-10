〈台股盤後〉晶圓雙雄、航運領軍 大漲417點收復年線

俄烏緊張局勢可望舒緩，台股隨主要亞股反彈，在晶圓雙雄與航運族群拉抬下，指數反彈大漲 417 點收在 17433 點成功收復年線，成交量略升至 3513 億元，後續觀察能否收復周一帶量下殺的跳空缺口。

晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 今天雙雙受到買盤追捧，其中台積電大漲 3.4% 收在 587 元，聯電也有近 2% 漲幅；另外，包括聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 與大立光 (3008-TW) 等權值股也在買盤追捧下帶動股價走揚。

航運族群今天也是買單敲進重點，主要以航空與散裝輪相對有表現空間，其中航空雙雄長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW) 終場分別有 5%、4% 以上的漲幅；散裝輪族群中航 (2612-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 雙雙攻上漲停。

至於貨櫃族群則相對有疲弱，萬海 (2615-TW) 終場上漲 1.4% 收在 176.5 元，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 則以平盤整理作收。

金融族群擺脫俄債認列損失陰霾，股價今天同步反彈，中信金 (2891-TW) 終場大漲逾 4% 作收，玉山金 (2884-TW)、開發金 (2883-TW)、台新金 (2887-TW)、合庫金 (5880-TW) 與永豐金 (2890-TW) 終場也有 3% 以上漲幅。

整體而言，台股似有擺脫跌深格局啟動反彈，連續兩天大漲近 600 點，指數站穩萬七後收復年線關卡，但在俄烏戰事不確定因素下，短線可能面臨下檔風險，後市需觀察能否收復周一 17581 帶量下殺的跳空缺口。