壽險業俄羅斯債息若改以盧布支付不違約 但要注意匯率風險

俄羅斯政府宣布，擬以盧布履行對外國投資者相關債務，對此，金管會今 (8) 日表示，若債務人依原先合約「可變更債息支付幣別」條款規定以盧布給付利息，雖不會構成違約，但業者收到盧布債息，要注意市場匯率風險控管。

金管會統計，截至今年 1 月底為止，壽險業投資部位對俄羅斯曝險新台幣 1382 億元，占保險業資金 0.46%，其中，主要為固定收益型債券，其中有 92% 為政府公債，到期日為 10 年期以上債券占比達 93.45%。

俄羅斯政府宣布擬以盧布履行對外國投資者相關債務，金管會保險局副局長張玉煇表示，經瞭解，壽險業持有美元計價的俄羅斯債券，有部分債券包含可變更債息支付幣別條款，若為此類債券，債務人依合約規定以盧布給付利息，不會構成違約，但壽險業者收到盧布債息，要注意市場匯率風險控管。

壽險公會也表示，俄羅斯央行發布行政命令，擬以盧布履行對外國投資者相關債務，或將使投資人部分信用風險轉換成匯率風險，惟相關措施及執行細節迄今尚未明朗。



現行流通在外俄羅斯美元債券於特殊狀況下，是否允許發行人改以包含盧布在內的其他貨幣履行債券，須回歸個別債券的發行規範而定，其具體影響將待後續釐清並評估而定。

保險局表示，壽險業若持有沒有變更債息支付幣別條款的俄羅斯債券，債務人在債息支付前通知債權人是否同意變更而債權人不同意，就會視為選擇性違約，壽險業者須依會計公報規定，將相關影響納入預期信用損失提列的評估考量，洽會計師意見後，提報董事會認列當期損益。

壽險公會強調，壽險業依據市場變化情形評估預期信用損失，持續更新巿場資訊，據以取得客觀證據，並經會計師核閱後，以允當認列

可能損失。各公司將踐行內部相關程序，提報風險管理委員或董事會，嗣後並將持續評估檢視是否增提或回收。

目前旗下有壽險的大型金控，包括國泰金、富邦金、新光金、中信金等，均已公布在 2 月陸續認列持有俄債部位的預期信用損失。