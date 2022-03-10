蘋果新機預約首日5分鐘搶光 SE資費千元有找 0元帶回家

蘋果 iPhone SE 與 iPhone 13 新色系列預約登記首日掀起熱潮，中華電 (2412-TW) 採限量預約，5 分鐘隨即額滿、遠傳 (4904-TW) 則是湧入上萬名果迷登記。電信三雄今 (10) 日同步宣布資費，相較 iPhone 13 系列最低吃到飽資費 1399 元起，iPhone SE 能以 999 元吃到飽資費，購機價只要 0 元。

中華電

中華電今日上午 10 點開放 iPhone SE 網路門市限量預約，5 分鐘即預約額滿，據內部統計，果粉最想入手的機型前 3 名，分別為 SE 256GB 星光色、SE 256GB 午夜色、128GB 星光色，其中，28GB 及 256GB 為大宗，比重超過 8 成。

顏色方面，星光色最受歡迎，近 5 成客戶選擇，其次為午夜色、佔 3 成，顯示經典色仍受果粉青睞。此外，蘋果今年推出的 iPhone 13 Pro 系列松嶺青色及 iPhone 13 系列綠色等全新新色人氣爆棚，客戶詢問熱烈。

中華電同步宣布資費方面，申辦精采 5G 月繳 1399 元、30 個月租期，就能以 0 元將全新 iPhone SE 128GB 帶回家，並享行動上網吃到飽、最大網內免費講及加碼贈 Hami Point 最高 1500 點等好康；VIP 客戶續約，可再享購機折價優惠最高 5000 元。

中華電針對 25 歲以下年輕族群祭出新資費方案，iPhone SE 或 iPhone 13 搭配精采 5G 任一資費方案，立即加碼送 KKBOX 前 3 個月免月租；若搭配 5G 月繳 999 元以上，再享 iPhone SE 或 iPhone 13 購機折價 1000 元。

遠傳

遠傳昨 (9) 日登記首日即掀起預約熱潮，吸引近萬人湧入網站登記，據統計，iPhone SE 128GB 最受果粉喜愛；顏色則以午夜色人氣最高，比重近 3 成，SE 128GB 星光色則緊追其後佔約 2 成；iPhone 13 新色系列也不遑多讓，近 3 成果粉搶下 iPhone 13 Pro/Pro Max 松嶺青。

遠傳資費方面，搭配遠傳心 5G 方案月付 999 元，iPhone SE 64GB 直接 0 元帶回家；月付 1399 元，iPhone 13 綠色 128GB 也能 0 元帶走、iPhone 13 Pro 松嶺青 128GB 購機價只要 6300 元即可入手。

台灣大

台灣大 (3045-TW) 則預計明 (11) 日晚上 9 點起，全通路開放預購蘋果全新 iPhone SE，18 日正式開賣，今日也公布資費，用戶申辦 999 元專案、綁約 36 個月，iPhone SE 64G 專案價 0 元起。

另外，預購用戶申辦 1399 元 5G 吃到飽專案、綁約 30 個月，iPhone SE 128G 就能 0 元帶回家，再加贈 2000 元 momo 幣，同時，台灣大 5G 用戶更享有獨門「mo 幣加」，每月只要在 momo 購物網消費滿額，合約期間最多能額外享有 28800 元 momo 幣回饋，總計最多共能獲得 30800 元 momo 幣。