〈中華電新春展望〉今年5G資費吃到飽尚不調降 將搶攻兩大應用市場

中華電 (2412-TW) 今 (14) 日舉辦新春記者會，針對 5G 未來發展，除了維持 5G 用戶滲透率 30% 目標，吃到飽資費尚未規劃調降，將針對企業客戶、消費客戶兩大市場布局更多應用。

總經理郭水義表示，中華電去年 5G 用戶滲透率已攀升至 20%，基地台數量則已建置超過 1.2 萬座，同時兼顧 3.5GHz、2.1GHz 速率與涵蓋，目標今年 5G 用戶涵蓋率可攀升至 30%。

以目前中華電 1192 萬行動電話客戶數估算，今年 5G 用戶數將達 357.6 萬戶，淨增加近 120 萬戶。

郭水義補充，5G 應用戰場將分為企業客戶與消費客戶，由於目前許多 5G 應用主要是提供給企業使用，預期未來企業垂直場域、創新應用都將是需要積極爭取的領域；消客則是要擴大 5G 大頻寬優勢，發展 AR、VR、元宇宙、實況轉播、遊戲等。

郭水義強調，今年 5G 資費吃到飽資費尚無規劃調降，此外，中華電提供許多資費方案，滿足不同消費者需求，由於 5G 開台一年半來，各種應用、商機蓬勃發展，中華電也會是客戶首選。

中華電今年資本支出 368 億元，其中，行動資本支出 145 億元、非行動資本支出 223 億元，執副林榮賜指出，目前 IDC、雲端在北中南地區持續有建設，今年相關資本支出 20 多億元；海纜則受惠台灣在重要地理位置上，在環太平洋、東南亞海纜建設持續進行中，資本支出逾 10 億元。

至於資產活化方面，中華電去年實現金額約 8.4 億元，超越 7.56 億元的目標；南港新機房暨商業大樓預計 2024 年完成、桃園青埔建案則規劃 2025 年完成，後續將陸續在新北、桃園、苗栗、高雄等地區進行開發商場。