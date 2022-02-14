中華電1月每股賺0.41元 連6個月拿下單月獲利王

電信三雄今 (14) 日公布自結數，中華電 (2412-TW) 受惠主要核心業務持續成長，1 月每股純益 0.41 元，連續 6 個月拿下單月獲利王寶座，超越台灣大 (3045-TW) 0.33 元、遠傳 (4904-TW) 的 0.24 元。

中華電

中華電 1 月營收 174.2 億元，月減 23.4%、年增 1.7%；營利率 22.85%，月增 5.61 個百分點、年減 0.22 個百分點；EBITDA 72 億元，月增 0.56%、年增 1.4%；稅後純益 31.6 億元，月增 3.95%、年增 2.2%，每股純益 0.41 元。

中華電表示，營收優於去年主要受惠核心業務持續成長，包括 5G 用戶數與月租型 ARPU 增加，帶動行動服務營收持續成長、手機及商品銷售成長推升整體銷貨收入增加，以及在居家寬頻需求與宅經濟發展延續下，數據網路營收、寬頻接取營收、升速客戶數及固網寬頻營收均成長。

中華電指出，與第一季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越預期。

台灣大

台灣大月營收 141.3 億元，月增 2.4%、年增 13.2%；營利率 10.2%，月減 0.2 個百分點、年減 0.4 個百分點；EBITDA 28.8 億元，與去年 12 月相當、年增 5.9%；稅後純益 9.4 億元，月增 11.9%、年增 8%，每股純益 0.33 元。

財務長兼發言人俞若奚表示，1 月份合併營收年增 13%，除了受惠電子商務營收年增 28% 外，行動服務營收也年增 2%，此外，受惠數據服務及 ICT 相關銷售增加，固網營收也成長 10%。

另外，行動業務方面，mo 幣多、Disney+、好速成双三大方案申辦動能延續，有助提升智慧型手機月租用戶 APRU，並已連續 8 個月呈現年成長。

獲利方面，台灣大旗下 5G、電商、家用寬頻三大成長引擎維持高速運轉，帶動獲利提升，尤其電信業務 EBITDA 年增 7%，加上客戶取得成本等費用控制得宜，推升合併 EBITDA 優於去年。

台灣大今日宣布新人事案，由現任副總經理蔡祈岩擔任資訊長一職，並於即日起生效。蔡祈岩期許帶領 IT 團隊以攻城精英的態度、聚焦三個創造，成為台灣大轉型區域級科技電信公司的加速器，以及集團未來十年高速成長的賦能者。

蔡祈岩指出，三個創造分別為創造集團綜效、創造豐富的用戶端體驗、創造台灣東南亞新事業場域，具體目標包括整合集團資源、以 IT 專業能力開發與維運創新服務，進一步替電信平台加值，助台灣大成為台灣與世界的連結點。

遠傳

遠傳 1 月營收 80.41 億元，月減 0.63%、年增 8.41%；EBITDA 25.3 億元，月增 4.3%、年增 11.9%；稅後純益 7.67 億元，月增 21.55%、年增 27.2%，每股純益 0.24 元。

遠傳表示，受惠春節前銷售旺季，帶動手機熱賣、吸引用戶升級 5G，加上資通訊業務持續成長和遠傳 friDay 購物等新經濟營收挹注，推升 1 月營收優於去年，此外，月租型用戶數、總用戶數均呈正成長，客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 連續 11 個月正成長。

新經濟表現方面，1 月營收年增 35%，其中資通訊業務營收年增 51%，主要受惠雲端服務營收年增達 79%、物聯網專案收入也有 63% 年增幅。