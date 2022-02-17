中華電攜愛立信 為沃旭能源大彰化風場打造企業專網

中華電 (2412-TW) 今 (17) 日宣布，攜手設備大廠愛立信在沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場的企業專用網路正式啟用，將提供沃旭能源工程團隊良好的海上通訊品質，並加速進行風場海上工程。

中華電表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於外海 35-60 公里處，超出本島行動網路訊號覆蓋範圍，此次以 900MHz 與 1800MHz 頻段協助沃旭能源打造企業專用的行動寬頻網路。

中華電指出，此專案除了能在外海有順暢的通訊外，也是風場建造與日後運作維修的重要基礎設施，成為亞洲第一個離岸風電行動企業專網。

台灣目標 2025 年前，將再生能源發電占比提升至 20%，其中離岸風電為重點發展項目之一。沃旭能源大彰化風場是台灣首座位於航道外的大規模遠岸風場，裝置總容量為 900MW，預計 2022 年底完成，屆時將可提供乾淨能源給 100 萬個台灣家庭。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，大彰化風場面積相當於 2.6 個彰化市，良好穩定的通訊品質是確保安全工作環境的關鍵，與中華電、愛立信經過一年多的部署，順利啟用亞洲首個離岸風場行動企業專網服務，也確保風場的行動寬頻網路。

中華電網路技術分公司總經理簡志誠表示，企業專網是行動通訊科技的新藍海，針對客戶需求在企業場域內量身打造專屬行動網路，不僅可以確保良好的通訊品質和資料安全性，還能夠享有客製化的網路部署彈性。