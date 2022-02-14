〈中華電新春展望〉三大事業群齊發衝營運 今年尚不推低軌道衛星服務

中華電 (2412-TW) 今 (14) 日舉辦新春記者會，董事長謝繼茂指出，轉型成果已見成效，今年三箭齊發，將以個人家庭、企業客戶、國際客戶等三大事業群帶動營收、獲利續拚成長。不過在低軌道衛星方面，中華電尚未與 Starlink 簽約，預估今年不會推出相關服務。

謝繼茂表示，2019 年起啟動為期三年的策略轉型，經過轉型各階段的努力推動，營收、獲利從衰退重回成長軌道，今年將以三大事業群，包括個人家庭、企業客戶、國際電信分公司，以及三大技術群分別為網路技術、數據通信分公司及電信研究院，衝刺年營收 2140 億元目標。

總經理郭水義補充，個人家庭方面，將打造國內最大影視平台與智慧生活圈，並聚焦在娛樂、健康、安全、便利等四大創新應用；企業客戶則鎖定三大百億元新興業務，包括雲端 IDC、資安、5G+AIoT；國際客戶則會建構亞太資訊匯集中心，另外會把海纜與衛星連接至全球、布局新南向、台商商機等。

謝繼茂指出，今年也會持續開拓廣結盟策略，尋找創新應用來合作，或是找到好的標的來進行投資或併購，領域包括智慧應用、數位生活等各項解決方案，以及 ESG、人工智慧 (AI)、大數據 (Big Data)、資安等。

中華電積極布局低軌道衛星，將與特斯拉執行長馬斯克創辦的航太公司 SpaceX，所推動的低軌道衛星連網計畫 Starlink 合作，外界也關注近期動向。

謝繼茂對此回應，低軌道議題近年很夯，中華電也與 Starlink 在技術上有很多交流，不過目前商業條款尚未落成，雙方也還沒簽約，預估今年不會提供低軌道衛星服務。

中華電與將來銀行策略合作方面，公司提到，將來銀行已於 1 月 22 日試營運，預計 3 月下旬開業，中華電除了協助將來銀行增加客戶黏著度外，雙方也會共同發展金融科技，以及在 5G 購機、寬頻、轉帳代繳、大數據等領域進行策略合作。