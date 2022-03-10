全新去年純益EPS 4.62元寫新高 擬配4元現金股利

砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW) 今 (10) 日公布去年財報，去年第四季受營收規模減少拖累，三率均較前一季下滑，但累積全年稅後純益仍達 8.55 億元，年增 60.4%，每股賺 4.62 元，改寫歷史新高，今日董事會也通過去年盈餘配發，每股擬配 4 元現金股利，以今日收盤價 115 元計算，殖利率約 3.47%。

全新去年第四季營收 8.75 億元，季減 7.55%、年增 15.66%，毛利率 39.65%，季減 2.81 個百分點、年減 2 個百分點，營益率 25.79%，季減 2.13 個百分點、年減 0.91 個百分點，單季稅後純益達 1.94 億元，季減 9.42%、年增 31.13%，每股純益約 1.02 元。

全新去年營收達 36.08 億元，年增 36.4%，毛利率 42.11%，年減 0.02 個百分點，營益率 29.28%，年增 3.29 個百分點，稅後純益 8.55 億元，年增 60.4%，每股純益 4.62 元，營收、稅後純益、每股純益均改寫歷史新高。

全新表示，第四季毛利率下滑主要是受產品組合、匯率影響，不過隨著首季光電子需求動能強勁，2 月單月營收比重更攀上 21%，將有助支撐首季毛利率表現。

展望全年，全新看好，微電子、光電子兩大業務都可望成長，其中，穿戴感測、車用傳感等光電子應用將可望迎來成長爆發期，預期 2 月將是全年谷底，3 月起將逐步回升，全年逐季成長目標不變，法人則預期，全新今年營收可望維持雙位數成長，續寫歷史新高。