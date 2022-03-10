華南金去年獲利史上新高 股利可望突破1元

華南金 (2880-TW) 去年稅後純益 172.04 億元，刷新金控成立以來新高紀錄，以過去配息率約 8 成估算，盈餘分配每股股利可望突破 1 元。

華南金今 (10) 日舉行線上法說，法人聚焦股利政策、聯準會升息對利差影響，以及通膨壓力下銀行的營運展望。

因應通膨升溫、聯準會升息在即，市場推測我央行可望跟進升息，而根據華銀內部估算，聯準會升息一碼，12 個月後銀行存放利差約可增加 1 個基本點，但由於華銀外幣存款大於放款，因此 NIM 可能與現在差不多。

另外，如果我央行在第一季升息半碼，預估 12 個月後存放利差約可增加 3 個基本點，(一個基本點等於 0.01 百分點)，NIM 將增加 3 個基本點。

根據華南金評估，如果聯準會在今年四個季度分別升息 1 碼，研判我央行應該會在下半年升息兩次，每次升息半碼，估算全行存放利差會比原本預估增加約 2 個基本點，NIM 則持平不變，估算盈餘約可增加 7000 萬元。

華銀主管表示，今年目標設定全年的存放利差較去年增加 1 個基本點，NIM 則增加 5 個基本點。

華南金去年稅後純益 172.04 億元，每股稅後純益 (EPS) 1.30 元，稅後股東權益報酬率 (ROE) 8.82%、資產報酬率 (ROA) 0.52%。其獲利仍以華南銀行為主體，占比近 8 成，華南永昌證券及華南產險獲利貢獻占比提高至 19%，同創歷年新高。

華南金控 2021 年 12 月底總資產達 3 兆 4613 億元，年增 11.6%，淨值達 2,006 億元，皆穩健成長且再締新猷。2022 年將順應市場狀況，掌握升息循環趨勢及疫後商機，豐厚收益及獲利。