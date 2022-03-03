全新2月營收月減近1成 看谷底已過3月可望回溫

砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW) 今 (3) 日公布 2 月營收結果，受工作天數減少影響，單月營收呈現雙減，達 2.63 億元，月減 9.6%、年減 4.4%，為近 15 個月低點，累計今年前 2 個月營收達 5.53 億元、年增 1%，全新認為隨著工作天數恢復，2 月將是今年營運谷底，3 月可望逐步回升。

從兩大產品線動能來看，全新表示，光電子動能仍維持高檔，在車用 LiDAR 等研發單挹注下，2 月光電子營收比重再較 1 月拉升，達約 21%，突破 2 成大關，隨著產能放大，可望穩步挹注營運表現。

產能方面，全新去年訂購的 MOCVD 新機台持續進駐中，全新說，目前運送、裝機進度已達約 70%，剩餘機台估本月底前送達，因此，第二季起新產能可望逐步開出貢獻，根據全新預期，新機台全數到位後，今年整體產能可望較去年增加約 20%。

另一方面，宏捷科 (8086-TW) 受 WiFi 戶主晶片持續短缺、手機客戶庫存調整影響，加上 2 月工作天數減少影響，單月營收下滑至 1.82 億元，月減 26.3%、年減 45.6%，為近 32 個月低點，累計今年前 2 個月營收達 4.29 億元、年減 38.3%。