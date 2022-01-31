〈企業衝生育率〉玉山、富邦生一胎獎10萬 金控寶寶逆勢增加

台灣進入人口負成長階段，不過許多金控業者都推出生育福利政策，鼓勵員工「增產報國」，例如玉山金 (2884-TW)、富邦金 (2881-TW) 就祭出生一胎獎 10 萬的高額補助，搭配多元福利，讓金控寶寶不像國家生育率一樣創低，反而逆勢增加。

內政部統計，2021 年人口總數為 2337 萬 5314 人，年減 18.5 萬人，人口連兩年負成長，全年新生兒僅 15 萬 3820 人，創歷史新低，且每個月出生數都低於死亡數。

玉山金鼓勵同仁生育培養優秀的下一代，除職工福利委員會提供每胎生育補助 3000 元，2016 年開始首創業界「玉山寶貝成長基金」，只要玉山同仁生一個小孩，就給 10 萬元，雙胞胎 20 萬元，不限胎數，每年補助超過 300 人，至今已發放超逾 2 億元。

以 2021 年為例，共有 359 位玉山小寶寶誕生，玉山寶貝成長基金補助了及福委會生育補助總金額逾 3600 萬元，2021 年更創下近 3 年補助最高人次及金額，顯示國家生育率雖然下降，但玉山寶寶卻逆勢成長。

玉山金除了提供生育補助讓員工敢生、願意生，還有不少貼心措施，包括為了降低懷孕媽媽心理不確定性，玉山主動提供孕期資訊，建立心理支持。且寄送「玉上好孕 - 新手媽媽手冊」針對不同孕程階段，提供產前保健、產後護理、勞健保、團保與育兒福利等說明。

玉山更於內部網站「健康知識專區」增加「新手爸媽怎麼做」主題內容，針對孕期、產前、產後提供衛教資訊；每年舉辦「新手爸媽小教室 - 健康講座」邀請國際泌乳顧問分享母乳哺育重要性、如何促進產前產後心理健康及認識嬰幼兒過敏。

此外，為鼓勵母乳哺育，玉山於大型辦公大樓設置哺集乳室，提供奶瓶消毒鍋、專用奶瓶清潔劑、母乳專用冰箱等友善設備，並設置門禁系統且專人維運管理，增加安全性，全數通過台北市政府衛生局「優良哺集乳室認證」，同時，全國所有分行皆設置簡易型哺集乳室，可說是為了鼓勵生育不遺餘力。

不只玉山金，富邦金控 (2881-TW) 有鑑於近年少子化已成為全球性議題，台灣生育率持續下降，為減緩員工生育、育兒的壓力，並善盡企業社會責任，也從 2018 年起開始推動優於法令的產假制度，以及生產育兒福利等措施。

富邦金更於 2021 年全面再提升同仁生育、育兒補助等照護措施，包括優於法令的 10 週有薪產假、每胎新生兒從補助 1 萬元大舉增加至 10 萬元，6 歲以下子女每年補助育兒津貼也從 3000 元大幅提升 1.5 萬元，同時，為鼓勵準爸爸共同分擔生育子女的辛勞，陪產假由 5 天增加為 7 天，希望鼓勵員工「增產報國」。

富邦金控 2020 年粗出生率為千分之 20.9，原本就高達全國粗出生率千分之 7 的三倍，富邦金表示，2021 年全面提升新政策實施後深獲員工認同，經統計 2021 年生育及育兒補助申請人數逾 5000 人，總金額達 1.16 億元。

永豐金控 (2890-TW) 也推出「豐寶護」制度，以鼓勵員工培育新生代，從 2020 年 10 月提高員工生育補助金每胎 6888 元迎接新生命，同時加碼 0~7 歲員工子女定額住院醫療險，由公司負擔眷屬團保費，只要員工子女 7 歲以內皆受此項福利，讓員工在友善安心職場環境中培育新生代。

永豐金控還推動「彈性工時」制度，員工若有育嬰或照顧家人等需求，可以提出申請，彈性工時制度比育嬰留職停薪對員工更有實質幫助，既有收入保障又能維持工作年資。以一週工時 40 個小時來計算，同仁可選擇工時 20 個小時，最長可申請 3 年，再視個案需求處理。

此外，因應新冠肺炎的疫情，永豐金還提供員工每劑 2 天「有薪」疫苗接種假，及 2 天疫苗照顧假，更主動在全體員工團保中附加「疫苗險」，領先同業，提升員工職場幸福感。