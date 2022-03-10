1月薪情落差大 四大產業獎金平均破15萬元 二種行業不到1.5萬元

主計總處今 (10) 日公布 1 月工業及服務業薪資統計結果，各行業非經常性薪資 (包含績效獎金、年終獎金) 有明顯所差距，以金融及保險業 21.3 萬元、電信業 17.7 萬元、航空運輸業 17 萬元、海洋水運業 16.5 萬元較高，而受疫情影響較深的住宿餐飲業、服務業等均不及 1.5 萬元，薪情落差大。

主計總處統計，1 月全體受僱員工經常性薪資平均為 44369 元，月增 0.89%，年增 2.91%，剔除物價因素後，實質經常性薪資僅年增 0.06%，顯然薪資成長幾乎要被通膨吃光。

航空、海運年度調薪較高

就行業別觀察，證券期貨及金融輔助業、航空運輸業、海洋水運業受營運狀況佳和年度調薪等影響，經常性薪資分別月增 4.78%、3.39% 和 3.12% 較高。

而 1 月非經常性薪資因企業發放年終獎金達 64527 元，合計後總薪資平均為 108896 元，年增 51.26%；此外，部分工時員工經常性時薪 206 元，月增 5.10%，年增 6.74%。

觀察各行業非經常性薪資有明顯差距，主計總處指出，以金融及保險業 213224 元、電信業 177807 元、航空運輸業 169993 元、海洋水運業 165230 元相對較高。

反觀，受疫情影響較深的住宿及餐飲業、其他服務業 (含美容美髮按摩等)、藝術娛樂及休閒服務業、支援服務業 (含旅行社等) 等，均不及 15000 元。