外資與存股族大戰 六檔高殖利率股備戰

台股在 3/7 日狂跌逾 557 點跌幅 3.15%，直接摜破半年線支撐，不過零股投資人展現無比的勇氣對抗跌勢，盤中零股交易護國神山台積電爆出 1056 萬股巨量、元大台灣 50 ETF 也成交 538.7 萬股的歷史天量。除了台積電和 0050 外，國泰永續高股息、長榮、富邦金也有超過百萬股的成交股數，當天外資賣超金額達新台幣 822.4 億元，創下台股史上第二大賣超紀錄，形成外資與存股族對作的精采大戲。

分析師汪海華華解釋近期外資與存股族大戰最主要的原因是，外資受美股大跌影響資金集體出場，國內投資人完全沒有賣股求現的壓力，再加上目前美國通膨率來到 7.5%，之後隨著原物料持續上漲年底有可能上升到 9%，外溢效果影響到台灣通膨率預計也會有 3%-4%，在此環境下定存族會積極把錢投入殖利率高於通膨率的股票上， 2021 年台股獲利大爆發各家公司都大方配息，例如 2/25 燦坤公布 2021 年每股賺 3.93 元創 9 年新高，每股配發 3.54 元現金股利，殖利率高達 9.8%，燦坤股價就連續漲停兩天，波段漲幅最高達 32%；近期各上市櫃公司將陸續公布配息數據，高殖利率股一定會成為市場上最熱炒的族群。

汪海華幫大家精選出現金股息殖利率達 6％以上，今年一、二月營收較去年成長，並且同時具備熊獅戰法判斷為多頭，以 2603 長榮為首的六檔高殖利率精品股，歡迎投資好朋友填表單領取 >>>https://forms.gle/VQvJFrjCdW1dr2C57

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