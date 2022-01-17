鳳凰無畏觀光業寒冬 給出1個月年終 今年續拚國旅市場

旅行社業者鳳凰 (5706-TW) 今 (17) 日董事會通過 110 年度員工年終獎金發放案，儘管去年持續受疫情衝擊，本業大幅虧損，但因出售不動產和業外投資得宜，為感謝同仁堅守崗位，鳳凰將發放每位留任員工 1 個月薪資作為年終獎金，展望今年，營運仍以豐富國旅產品為主軸。

鳳凰指出，由於新冠肺炎疫情禁止國外團體旅遊出團，造成本業大幅虧損，為降低人事成本支出，於疫情期間實施減班休息等減薪措施。

不過，由於去年出售不動產及和外投資得宜，有效讓公司維持正常運作外並產生獲利，鳳凰強調，為感謝現職同仁於疫情肆虐期間仍堅守崗位，擬發放每位留任員工 1 個月薪資為年終獎金，經酬委員會審議完竣，並提報董事會無異議照案通過。

鳳凰去年前三季合併營收僅 1.18 億元，年減達 73.68%，營業虧損 0.45 億元，但因認列處分不動產和業外投資等挹注，稅後純益 0.69 億元，年增近 5.7 倍，每股純益 (EPS)1.04 元。

進入 2022 年後，鳳凰總經理卞傑民說，今年營運仍以國旅為主，將聚焦加強國旅產品豐富度，同時關注全球各國解封進度調整策略，提前為市場復甦預做準備，並將持續進行多角化經營策略，期待國境解封機會。