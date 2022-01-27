荷包縮水？年終放大自救術！

年終獎金除了拿來犒賞辛苦一年的自己、包紅包之外，要怎麼運用最好？怎麼才能讓年終獎金效用最大化，不僅現在開心，也能讓未來的自己更輕鬆呢？

1. 萬物齊漲，荷包縮水

近期物價上漲讓所有人都非常有感，大至房價、小至街頭小吃，全部都漲漲漲。根據 12 月份台灣物價的分項年增率來看，與民生緊密相關的水果、油、雞蛋等商品都是雙位數的成長，但民眾的一般性所得僅成長了 2.3%，難怪大家都感覺荷包縮水。想要對抗通膨怪獸，好好運用年終獎金就變成很重要的功課。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間為 2021/12。

2. 賣股過好年？可能不是好策略

由於春節期間不能交易，為了避開假期可能發生的波動，許多人有賣光股市才能過好年的刻板印象。但是，這種做法並不被歷史統計數據認同。根據過往歷史經驗，不論全球股市或是台股在春節期間平均都擁有正報酬，而且上漲機率大幅超越 50%。根據過去 45 年的資料，春節期間全球股市、美股和台股平均有 0.7%、0.7% 和 1.2% 的報酬率，正報酬的機率為 62% ~ 64%。所以，選擇繼續抱基金過年，也許才是比較有根據的做法。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1977 – 2021 年。指數分別為 MSCI 全球股票、標普 500 指數和台灣加權指數，績效以當地貨幣計算。春節期間為春節前最後一個交易日到 15 天後。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 年終獎金放大術，這些清單別錯過

相較於抱特定股票風險較大，選擇基金投資可以降低單一股票的風險。依據積極、穩健、保守的不同風險屬性，可以選擇下表不同的投資標的，並且將主要的資金放在核心持股、把小部分的資金放在衛星持股中。

對於常見的穩健投資人來說，投資全球股票是較適合的選擇，而有更多閒置資金的人可以分批買進美國股票基金。積極的投資人則可以選擇成長股為主要持股，將能源、天然資源或中國股票相關基金當作攻擊部位，分批慢慢佈局。保守的投資人，則可以選擇平衡型基金（挑選平衡型基金參考此篇：亂世想投平衡型基金？旗艦基金大比拚），搭配高息的全球高收益債券。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截至 2022/1/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

荷包縮水何解？用年終投資自救

如果可以將年終獎金運用得當，投入適當的投資標的之中，會比資金閒置更能抵抗荷包縮水。儘管 2022 年開年股市波動，但全球景氣狀況依舊相當強勁，想用年終自救的人可以依據自己的風險承受度不同，選擇全球股票、美國股票或平衡型基金投資，並且把投資時間拉長、不輕易離開市場，複利效果不僅可以減少賠錢的機會，還可以提高年終放大的倍數。

鉅亨精選基金

>>> 聯博 - 美國成長基金 A 股

>>> 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)

>>> 安聯收益成長基金 -AT 累積類股 (美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上 下波動。

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