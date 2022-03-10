中信金入主泰國LHFG 力拚5年內消金企金雙強

中信金 (2891-TW) 正式入主泰國 LHFG 金融集團，取得經營主導權。中國信託銀行總經理陳佳文今 (10) 日宣布，LHFG 在泰國是著名品牌，中信入主後，訂出 5 年內消金、企金比重各半目標。

中信金旗下中國信託銀行去年 9 月完成增持泰國 LHFG 金融集團股份至 46.6％，成為 LHFG 金融集團最大股東、董事席次過半，正式取得主導權。

LHFG 金融集團為泰國上市公司，經營版圖涵蓋商業銀行、證券及投信等，至 2021 年底，總資產達 2646 億元泰銖（折合新臺幣約 2210 億元），其中 LH Bank 為集團核心子公司，在泰國排名第 12 大商業銀行，於泰國境內擁有 78 家分行。

2017 年中國信託銀行參股 LHFG 金融集團後，就積極協助發展在泰臺商、企業之跨境金融服務、財富管理等業務，並導入基礎系統平台與制度，拓展其業務範疇；2021 年正式合併後雙方更緊鑼密鼓地展開交流，聚焦發展中小企業融資及消費金融服務、進一步強化數位能力、尋求策略夥伴合作機會。

由於 LHFG 金融集團從房地產起家，經營重心放在企金，占比高達 8 成，中信金取得主導權後，訂出 5 年內消金、企金比重各半目標。

LHFG 金融集團總經理施景富表示，LH Bank 將借助中國信託銀行成功經驗，消費金融業務會發展多元消費金融服務，積極拓展客戶基盤。此外，泰國數位化進程快速，當地主管機關大力推動金融業數位轉型，中國信託銀行將以堅實的數位服務能力，協助 LH Bank 進一步建構數位平臺，以符合客戶需求。

LHFG 金融集團加入後，中信銀成為在泰國擁有最多據點的台資銀行，海外營業據點達逾 200 處，跨境網絡更加綿密。結合中國信託集團跨境平台資源與 LHFG 金融集團在地基礎，未來可望提供在泰台商及泰國當地客戶更完整、專業的金融服務，成為企業走向全球的助力。