捐款烏克蘭減免專戶免收跨行手續費 追溯至3/2起生效

立委林楚茵昨 (9) 日在立法院財委會質詢表示，目前民眾對烏克蘭捐款已破 5 億元，金融機構是否可研擬減免匯款手續費措施，對此，金管會今天宣布，為響應外交部募款賑濟救災，追溯自 2022 年 3 月 2 日起，免收「賑濟烏克蘭專戶」捐款跨行手續費，至外交部公告屆期為止。

俄烏爆發戰爭，外交部 2 日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，預計募款至 4 月 1 日止。截至今天下午 4 時 15 分，烏克蘭捐款專戶共累計新台幣 5 億 2198 萬元，其中實體帳戶為 4 億 497 萬元，線上多元支付平台則有 1 億 1700 萬元，單日最大 1 筆善款為 100 萬美元。

金管會表示，為持續鼓勵我國各界發揮人道精神，踴躍捐款，自 2022 年 3 月 2 日起民眾透過匯款、轉帳等方式捐款至該專戶者，均免收跨行手續費，實施期間以外交部公告為準，也就是追溯自 2022 年 3 月 2 日起，若有部分金融機構因資訊作業調整不及，以及於追溯期間已先扣收手續費，將自動於交易日之次月底前，返還客戶帳戶。

財金公司表示，為響應外交部募款賑濟烏克蘭，今日也特別公告捐款帳戶資訊，金融機構為臺灣土地銀行長春分行（銀行代碼：0051024），收款帳號為 102005124619， 收款戶名：財團法人賑災基金會。財金公司提醒，民眾應慎防不肖份子藉機進行詐騙，如有疑問可洽詢各金融機構，或撥打財金公司客服電話（02）2630-9555 詢問。