三大法人買超台股64.88億元 外資終止連6砍 投信連27買創最長紀錄

台股今 (10) 日開高走高，護國神山台積電回神強彈，貢獻大盤逾 160 點漲點，電子、金融強勢走高，帶動加權指數終場勁揚 417 點，收在 17433 點，成功站上年線，成交值 3513 億元。三大法人同站買方，共買超 64.88 億元，外資終止連 6 天倒貨，投信則寫下台股史上最長連 27 買的紀錄。

觀察三大法人資金變動情形，外資終止連續 6 個交易日賣超，回頭買超 19.91 億元；投信持續買超 18.39 億元，為連 27 買，改寫 2007 年中旬創下的最長連續買超天數紀錄，累計買超金額 763 億元 ；自營商同步買超 26.48 億元。三大法人合計買超 64.88 億元。

蘋果發表最新高效能晶片 M1 Ultra，外界看好晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 受惠，今天在買盤回籠下，台積電股價強漲逾 3%，終場收在 587 元，單日市值大增 4926 億元；聯電、台達電、鴻海、日月光投控、瑞昱、廣達等電子權值股也全面展開反彈。

航運股普遍走揚，航空雙雄漲勢亮眼，長榮航強彈逾 5%，華航收漲 4%，貨櫃三雄互有漲跌，陽明下跌 1.2% 作收，中航則亮燈漲停，其他包括裕民、新興、四維航等漲幅也很強勁。金融股同步扮演多頭領頭羊，金控雙雄大漲逾 2%，中信金、台新金、玉山金、開發金、上海商銀等勁揚 3-4%。

千金股全面擺脫頹勢，吸引資金進駐，股王矽力 - KY(6415-TW) 領軍強漲逾 9%，終場收 3565 元，世芯 - KY 股價衝上漲停板 1080 元，重返千金股行列，還有力旺、譜瑞 - KY、信驊、祥碩、旭隼、AES-KY 漲勢都相當凌厲，台股盤中再現十千金，可惜聯發科最終漲幅略收斂至 3%，收 995 元，沒能站穩千元關卡。