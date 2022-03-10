台積電強彈貢獻逾160漲點 台股大漲417點收17433點收復年線

美股四大指數周三全面反彈，台股今 (10) 日也跟隨亞股開高走高，護國神山台積電回神大漲，貢獻大盤逾 160 點漲點，電子、金融強勢走高，帶動加權指數終場勁揚 417.84 點，收在 17433.2 點，一舉收復 5 日線及年線，成交值 3513.46 億元。

櫃買指數終場上漲 1.95%，收 211.06 點，成交值 611.04 億元。上市櫃成交值合計 4124.5 億元。

蘋果發表最新高效能晶片 M1 Ultra，外界看好晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 受惠，今天在買盤回籠下，台積電股價強漲逾 3%，終場收在 587 元，單日市值大增 4926 億元；聯電、台達電、鴻海、日月光投控、瑞昱、廣達等電子權值股也全面展開反彈。

金融股今天同步扮演多頭主帥，金控雙雄大漲逾 2%，中信金、台新金、玉山金、開發金、上海商銀等勁揚 3-4%。航運股普遍走揚，航空雙雄漲勢亮眼，長榮航強彈逾 5%，華航收漲 4%，貨櫃三雄互有漲跌，陽明下跌 1.2% 作收，中航則亮燈漲停，其他包括裕民、新興、四維航等漲幅也很強勁。

前幾天遭外資狂殺的千金股，今天全面展開攻勢，股王矽力 - KY(6415-TW) 領軍強漲逾 9%，終場收 3565 元，世芯 - KY 股價衝上漲停板 1080 元，重返千金股行列，還有力旺、譜瑞 - KY、信驊、祥碩、旭隼、AES-KY 漲勢都相當凌厲，台股盤中再現十千金，可惜聯發科最終漲幅略收斂至 3%，收 995 元，沒能站穩千元關卡。

成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 預估今年出貨量將下滑，遭到外資調降獲利預估及目標價，儘管儒鴻醞釀再漲價，但今天開盤後，股價隨即打入跌停 453 元，聚陽被拖累跌近 5%，失守 200 元關卡，不過，其中中上游紡織廠如遠東新、東和、南紡、力鵬等仍在盤上表現，約上漲 1-2%。紡織類股指數終場跌 1.78%，為盤面弱勢族群之一。