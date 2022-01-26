〈群創衝智慧顯示〉攜手北捷打造數位列車 估年吸引2億人次搭乘

面板大廠群創 (3481-TW) 搶攻智慧顯示商機，今 (26) 日宣布與北捷合作打造數位列車，攜手晶達 (4995-TW)、振曜 (6143-TW)、元太 (8069-TW)、聯光通 (4903-TW) 等展示一系列軟硬整合的顯示技術，數位列車首波也將結合寶可夢 (Pokémon) 行銷推廣，預計明 (27) 日正式上路北捷板南線，估一年可吸引 2 億人次搭乘。

群創近年積極參與經濟部工業局智慧生活顯示科技與應用產業策略 (SRB) 會議，繼去年 9 月與北捷在西門地下街啟用全台首個 5G 專網展演場域，雙方再度聯手打造數位列車應用，選定高流量北捷板南線列車試驗，導入 48 吋顯示器、36 吋曲面數位廣告螢幕、電子紙廣告螢幕等。

群創聯手北捷積極推動數位轉型，雙方參考日本 JR 線等軌道交通趨勢，導入高階液晶顯示螢幕、電子紙，進而取代傳統 LED、紙本海報廣告，其中，群創與晶達共同開發的 48 吋顯示器翻新 15 年西門子列車內裝，同時發表 36 吋 R800/4K 曲面顯示螢幕，打造三拼接 4K 廣告螢幕。

48 吋液晶到站顯示螢幕。(鉅亨網記者劉韋廷攝)

群創也與振曜、元太擴大電子紙應用，在車廂內導入 28 吋橫式電子紙、25.3 吋直式電子紙、4.01 吋手拉環電子紙等，其他合作夥伴還包含瑞訊智能、快易通國際媒體、聯光通等。

群創董事長洪進揚表示，群創與北捷合作只是群創轉型的第一步，未來將持續擴大跨域整合業務發展，也期盼將解決方案進一步導入新南向國家、跨出國門，這次也延伸出「群創廣告雲平台」等整合系統服務平台。

群創總經理楊柱祥補充，該平台是群創內部新創事業群與瑞訊智能共同合作開發，這次與北捷的合作也將元宇宙 (Metaverse) 沈浸式體驗導入智慧城市、智慧交通領域，未來希望進一步朝亞洲推廣、世界行銷發展。