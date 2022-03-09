平價SE、新色iPhone亮相 電信商開放預購 18日正式開賣

蘋果 (AAPL-US) 春季發表會上，推出親民價格的 iPhone SE，至於 iPhone 13 系列也推新色松嶺青，台灣在首波上市名單內。中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 隨即宣布開放預購，下周五 (18 日) 開賣；遠傳更加碼祭出購物金等多項好禮。

蘋果正式推出 iPhone SE 3，與 iPhone13 一樣搭載 A15 仿生晶片、支援 5G 通訊，搭配 4.7 吋 Retina HD 顯示器可方便單手操控，Touch ID 功能也再度現身；此次共推三款顏色，分別為午夜色、星光色、紅色，儲存容量則有 64GB、128GB、256GB，最低入手價只要 13900 元。

蘋果 iPhone13 系列則有新色亮相，iPhone13 Pro/Pro Max 新色為松嶺青、iPhone 13/13 mini 則為綠色新機。

遠傳表示，只要預約登記並完成申辦，即贈配件購物金 1000 元，此外，再加碼抽 iPad Pro。另外申辦行動裝置險預繳方案，最高送 600 元遠傳幣，用戶使用 friDay 聯名卡購機，最高可再享 3%+1% 回饋；老客戶續約則可以立即免付萬元預繳費。

中華電則是自明 (10) 日上午 10 點至下午 2 點開放 iPhone SE 限量網路預約；iPhone13 Pro/Pro Max 松嶺青、iPhone 13/13 mini 綠色等新色新機，則預計 18 日在全台近 500 間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。