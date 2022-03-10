鄧白氏：台灣供應鏈ESG競爭力處中段班 仍有成長空間

隨著蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 等國際大廠紛紛將 ESG 作為企業永續發展的方針，相關政策也延伸至全球供應鏈，ESG 評量因此成為熱門議題。為協助台廠接軌國際，B2B 商業數據提供者鄧白氏今 (10) 日發布「台灣供應鏈 ESG 競爭力分析」，顯示台廠在現階段 11 個調查國家與地區裡屬於中段班，仍有成長空間。

「台灣供應鏈 ESG 競爭力分析」調查的國家與地區涵蓋英國、德國、法國、瑞典、加拿大、香港、台灣、澳洲、愛爾蘭、美國、紐西蘭。受評比的 11 個國家與地區中，英國的 ESG 評比表現最佳，德國次之；台灣則屬中段班，些微領先澳洲、愛爾蘭、美國及紐西蘭。

全球 11 個國家或地區 ESG 競爭力評比。(圖表：鄧白氏提供)

鄧白氏表示，整體而言，受惠台灣政府長期關注企業在 S (社會責任) 與 G (公司治理) 領域的發展，691 間台灣供應商普遍在此二面向的表現較佳；而 E (環境保護) 領域的表現仍有進步空間。由此可見，台灣推動溫室氣體減量及管理的相關法規有其必要性，盼能在 2050 年實現淨零排碳目標。

若以層級剖析，鄧白氏說明，由於 Tier 1-3 的供應商與領導廠商的關係最為直接，在受到較多規範情況下，其整體的表現相對優異；而 Tier 4-6 與領導廠商的直接關係較低，整體分數則有較大的進步空間。

此外，鄧白氏也針對《財星》100 強企業的 716 家台灣供應商進行分析。這些供應商橫跨能源轉化、科技與通訊等產業，2020 年總體營業額占台灣 GDP 59%，是台灣的中流砥柱。分析顯示這些供應商優異的營運體質更落實在 ESG 的表現上，716 家供應商以 1.73 的 ESG 平均指標，大幅領先台灣總體平均的 2.56，同時也優於其他國家與地區的表現。

鄧白氏台灣區總經理孫偉真表示，ESG 儼然成為企業進入國際供應鏈的門票，但市場充斥標準不一的評鑑，因此，鄧白氏希望透過全面且客觀的數據洞察報告，協助台灣企業檢視並實踐 ESG 目標，強化台灣供應商的國際競爭力。

