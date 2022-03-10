電子股強彈回神 台股飆漲超過400點收復五日線

俄烏局勢露曙光，美股周三大漲，那斯達克與費半同步勁揚逾 3%，台股繼昨 (9) 日重回萬七關卡後，今 (10) 日跳空開高，展開報復性反彈，電子權值股全面回神，金融股一掃連日低迷強彈、航海王也續揚帆，指數早盤一度大漲超過 400 點，衝上 17400 點，收復五日線。

OPEC 成員國阿聯表態將支持增產，國際油價周三崩跌逾 10%，十年期美債殖利率回升 1.9% 以上，美元和金價下滑，美股四大指數開高走高，道瓊收紅逾 650 點，脫離修正區，那指也大漲逾 460 點，費半同步上漲超過 125 點，台積電 ADR 衝高近 5%。

受美股科技股轉強帶動，電子權值股今日全面回神，台積電強彈超過 3%，聯發科漲幅近 3%，拚重返千金股行列，鴻海也上漲近 1%。矽力 - KY 飆漲超過 9%，欣興大漲逾半根停板，台達電大漲超過 4%，廣達、南電、聯電漲幅均逾 3%。

IC 設計族群獲資金青睞，股價狂飆，金麗科、譜瑞 - KY、力旺、亞信同步大漲超過半根停板，智原、立積、九暘、致新均上漲逾 4%。

第三代半導體概念股漢磊、及集團旗下磊晶廠嘉晶同步攻上漲停板。矽晶圓族群同慶賀，合晶飆漲超過 6%，台勝科、環球晶漲幅都超過 3%。