〈彩晶財報〉核准53億元資本支出 擬砸25億元加碼持股中光電

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (24) 日董事會核准今年度資本支出預算案，將投資 53.83 億元，提升 TFT-LCD 設備製程等，本月起將陸續投資，此外，也計畫在 25 億元額度內加碼持股背光模組廠中光電 (5371-TW)。

彩晶表示，這次新增的 53.83 億元資本支出與去年申請回台投資專案不同，屬於新年度資本支出，將用於高精度專案、E-cell 0.25mm 改造等，其中，E-cell 主要應用是防窺膜生產線，也看好未來防窺膜不只應用在筆電上，包含航空、汽車、航海都將廣泛使用。

彩晶近年投資步調轉趨積極，去年向經濟部投資台灣事務所申請變更投資計畫，一口氣將原投資金額 79.1 億元提升至 278.67 億元，其中，更規劃約 170 億元，將用於南科既有廠房內增設一條中小尺寸面板產線，估最快 2023 年新產能就會開出。

另一方面，彩晶也計畫一年內在 25 億元額度內加碼持股背光模組廠中光電，主要基於財務投資、未來策略發展考量，而截至目前為止，彩晶及持股 100% 子公司共計持有中光電約 38265 仟股，金額達 25.4 億元，持股比例達約 9.78%。

彩晶今日董事會也決議，今年度股東會將在 5 月 26 日召開。