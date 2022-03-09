〈俄烏衝突〉分析師悲觀示警：200美元原油不再是異想

一位頂級策略師警告，原油價格反彈趨勢可能還有很長的路要走。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 分析師特蘭 (Michael Tran) 表示，「油價在夏季飆升至每桶 200 美元、引發經濟衰退並在年底跌至每桶 50 美元不再是難以想像。明確來說，這不是我們的基本假設，2 周前，這樣的想法可能會很荒謬，但如今這樣的情景聽起來並不令人難以置信。布蘭特原油在過去 24 小時內震盪高達 20 美元。聽起來沒有什麼更瘋狂的了。」

布倫特原油價格周三 (9 日) 交易在每桶 127 美元左右；交易員衡量了拜登政府對俄羅斯石油、液化天然氣和煤炭下達的進口禁令。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，由於美國及其盟友對該國實施了激進的制裁行動，國際油價已飆升約 31%。

特蘭補充指出，「這是多年來最緊張的基本面，俄羅斯與烏克蘭的事態發展只是觸發一個像是早已壓縮的彈簧的市場。」

不斷上漲的原油價格已經開始影響消費者在加油站支付的價錢。

根據 GasBuddy 的數據，美國全國平均汽油價格自 2008 年以來首次超過每加侖 4 美元。光是過去 7 天，加油站價格就飆升了 41 美分。其中加州的汽油價格是全美最高，平均為 5.28 美元。

生活中直接面臨的汽油價格飆漲，讓部分華爾街人士擔心美國經濟成長可能會急劇放緩。

Advisors Capital Management 投資組合經理費妮 (Joanne Feeney) 表示，「在紓困措施減少和物價上漲之下，消費者正面臨雙重阻力，尤其是油價上漲以及食品、二手車和新車。所以這將抑制今年的消費者需求。然後再加上聯準會 (Fed) 升息。因此，我們今年面臨 3 個可能協同減少今年產出並削弱經濟成長的原因。」