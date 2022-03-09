〈俄烏衝突〉美擬進口委內瑞拉原油取代俄羅斯 雪佛龍獨家受惠

知情人士透露，美國官員已要求委內瑞拉向美國提供至少部分石油，以緩解對 OPEC 成員國石油貿易制裁的任何協議。

美國總統拜登周二 (8 日) 宣布美國禁止俄羅斯石油進口，以報復入侵烏克蘭，加大了對委內瑞拉主要盟友的經濟壓力。

美國外交官一直在努力在全球尋找能源供應，以彌補制裁或戰爭對俄羅斯石油和天然氣出口造成的破壞。

委內瑞拉自 2019 年以來一直遭到美國石油制裁，如果取消這些限制，可能會恢復原油出口。

如果與委國政府達成協議，最後一家仍在委內瑞拉營運的美國石油生產商雪佛龍公司 (CVX-US) 可能成為第一個受惠者。自 2020 年以來，雪佛龍一直被禁止從其合資企業運輸委內瑞拉石油；該公司一直在推動取消該禁令。

雪佛龍發言人說，該公司「遵守美國外資控制辦公室提供的現行制裁框架」。

位於加州的雪佛龍擁有特殊許可證，允許其在委國保持最低限度運作，也就是確保其設施的維護和安全。該許可證將於 6 月到期，雪佛龍已向美國財政部尋求授權，通過修改後的豁免交易委內瑞拉石油貨物以償還債務。

如果華府決定放鬆制裁，雪佛龍將能部分恢復委內瑞拉的生產，並恢復對其本身和美國墨西哥灣沿岸其他煉油廠的出口，以取代俄羅斯原油。